Das Leid der Potsdamer Bäume Immer mehr Fällungen nach Dürresommern

Die Prognose für die Zukunft der Potsdamer Straßenbäume klingt düster. „Es muss damit gerechnet werden, dass sich bereits in zehn Jahren unser Altbaumbestand in Höhe von circa 40.000 Bäumen um mehr als die Hälfte verringern wird“, schreibt das Grünflächenamt in seinem neuen Baumzustandsbericht für das Dürrejahr 2022. Insgesamt 15 Prozent oder 1000 Hektar der Gehölzflächen in Potsdam hätten zwischen 2017 und 2022 einen „starken Vitalitätsverlust“ erlitten – was zum Beispiel mit kleineren Blättern oder absterbenden Ästen einhergeht.