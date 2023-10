Tagesspiegel Plus „Das macht mich fassungslos“ : Wie der Direktor des Potsdamer Lepsius-Hauses den Angriff auf Bergkarabach erlebte

Seit Jahren wird am Potsdamer Pfingstberg zum Völkermord an den Armeniern geforscht. In der aktuellen Krise kommen dunkle Erinnerungen hoch.