Das Programm von Die Andere Was „Die Stadt ist kein Museum“ genau bedeutet

Gegen eine wachsende Ungleichheit von Arm und Reich in Potsdam, gegen „eine weitere Verdichtung der Innenstadt durch Luxuswohnungen und touristische Infrastruktur“: Die Wählergruppe Die Andere stellt sich in ihrem jetzt auf ihrer Homepage veröffentlichten Kommunalwahlprogramm als „die einzige politische Kraft“ in Potsdam dar, „die die derzeitige Richtung der Stadtentwicklung grundsätzlich infrage stellt“.

Die 1993 gegründet Wählerinitiative, die seit der vergangenen Kommunalwahl sechs Stadtverordnete stellt und damit genauso viele wie aktuell die CDU, setzt in ihrem Wahlkampf auf plakatierte Slogans wie „Die Stadt ist kein Museum“. Gemeint ist damit die Gegnerschaft zur Wiederherstellung der Potsdamer Mitte. So hat Die Andere sich gegen die Abrisse des Staudenhofs und der Fachhochschule engagiert, will dies auch beim Rechenzentrum tun. Den Wiederaufbau der Garnisonkirche lehnt die Initiative grundsätzlich ab. Zugleich sieht man sich als Unterstützer für Alternativkultur, Breitensport sowie Stadtteil- und Sozialprojekte.

Das Andere-Rotationsprinzip Die Andere hat für ihre Stadtverordneten ein rotierendes System. Ihre Vertreter sind demnach jeweils für ein Jahr in der Kommunalvertretung engagiert, dann folgt der Austausch. Damit sollen mehr Interessierte die Abläufe in der Politik kennenlernen und die Mandatsträger „vor Verschleiß und Anpassungsprozessen“ geschützt werden, wie Die Andere das begründet. (HK)

Trotz aller Finanzprobleme der Stadt will Die Andere den Zugang zum Volkspark kostenlos machen. Ebenso finden sich im Programm die Forderungen nach kostenlosen Kita-Plätzen, Gratis-Schulessen und einem Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr. Letzteres soll auch dazu dienen, den Umstieg vom Auto zur umweltfreundlichen Mobilität so leicht wie möglich zu machen. Insofern steht Die Andere auch für den Ausbau solcher Angebote, ebenso für mehr Radwege. Auch die Forderung nach einer weitgehend autofreie Innenstadt findet sich im Programm. In Potsdam-West will man die „vom Ausweichverkehr geplagten Geschwister-Scholl-Straße“ nur noch für Anlieger, Busse und die Tram öffnen.

Ein Kapitel des Programms widmet sich dem Klima- und Umweltschutz. Dort heißt es zum Beispiel: „Wir setzen uns dafür ein, dass Klimaschutzmaßnahmen auf die Stadtquartiere und deren soziale Situationen abgestimmt werden: Reiche Viertel mit hohem Umwelt und Energieverbrauch müssen dementsprechend mehr zum Einsparen beitragen als Mieter*innen, die sich die nächsten Mieterhöhungen im Zuge einer Sanierung nicht leisten könnten.“ Für die millionenschwere Finanzierung der Energie-, Bau- und Verkehrswende müssten Land und Bund die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen, damit auch die städtischen Betriebe „nicht zum Ausverkauf gezwungen werden oder auf Kapital von renditefixierten Fremdinvestoren angewiesen sind.“