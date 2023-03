Dauerbaustelle Leipziger Dreieck Rathaus startet letzte Ausschreibung

Der Umbau des Leipziger Dreiecks geht in die letzte Phase. Im Hauptausschuss wurde am Mittwochabend eine Mitteilung des Rathauses zur Kenntnis genommen, dass nun die finale Ausschreibung für den dritten und letzten Bauabschnitt begonnen wird. Dieser ist bis ins erste Quartal 2025 angesetzt und betrifft vor allem Umbauten in der Heinrich-Mann-Allee. Die Stadt geht noch einmal von 5,5 Millionen Euro Baukosten aus, einen Teil davon tragen auch die Stadtwerke.

Mit den seit Jahren währenden Bauarbeiten soll der gesamte Knotenpunkt leistungsfähiger umgestaltet werden, insbesondere mit Blick auf den öffentlichen Nahverkehr. Ferner soll zukünftig der stadteinwärtige Verkehr über den Brauhausberg geführt werden - aus Potsdam heraus geht es dann über die Leipziger Straße.

