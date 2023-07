Debatte um Birnenplantage in Neu Fahrland Ortsvorsteherin schlägt anderen Schulstandort vor

Die Debatte um den Standort für ein neues Gymnasium im Norden Potsdams geht weiter. Nach Klagedrohungen gegen das vom Rathaus favorisierte Areal an der Birnenplantage präsentiert die Neu Fahrländer Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) ihre Alternative. So soll das Rathaus prüfen, ob sich die neue Schule auf der westlichen Seite der Nedlitzinsel bauen lassen könnte - also an der künftig geplanten Tramtrasse. Den Prüfauftrag will Klockow bei einer Sondersitzung des Ortsbeirats am 18. Juli beschließen lassen.

In der Vorlage zur Sitzung verweist Klockow auf den Mangel an weiterführenden Schulplätzen im Norden. Dann kommt sie zu einer 2021 erstellten Machbarkeitsstudie, dass in Neu Fahrland auf der Freizeitfläche „Birnenplantage“ ein guter Standort für ein Gymnasium und die Feuerwache wäre. Doch sei in der Analyse nicht gelistet, „dass sich die Fläche in einer Trinkwasserschutzzone befindet, in der nach Landesgesetz eine Bebauung nicht gestattet ist“. Daher drohten langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen mit Naturschutzverbänden und Bürgervereinen, warnt Klockow.

Hier an der Tschudistraße, auf der westlichen Seite der Nedlitzinsel, soll die Schule entstehen, so die Idee. © Ottmar Winter

Es gebe aber Alternativen: Das Areal auf der westlichen Seite der Nedlitzinsel sei verkehrlich sehr gut erschlossen. Doch befinde sich das Gelände nicht im Besitz der Stadt, räumt Klockow ein. Allerdings: Anderswo hatte die Stadt auch schon Schulen auf Flächen geplant, die ihr nicht gehörten - was regelmößig zu Problemen und Verzögerungen geführt hatte.

Zu Lösung schlägt die Ortsvorsteherin aber vor, dass die Stadt ihrerseits Grundstücke in Krampnitz zum Tausch anbieten könnte. Auch räumt Klockow ein, dass die Nedlitzinsel als teilweises Baugebiet zur angeführten Trinkwasserschutzzone gehöre. Doch eine lockere Bebauung mit einem Gymnasium wäre aus ihrer Sicht dort möglich. Die Stadt will den Wasserschutz an der Birnenplantage im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens klären.