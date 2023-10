Wie schmeckt der Herbst Hirsch, Maronen, Pflaumen in der Villa Kellermann

Hühnerfrikassee kann man so machen, dass man es sicher nicht noch einmal essen möchte, oder so, wie es Christopher Wecker in der Potsdamer Villa Kellermann in seinem Presse-Herbstmenü serviert: Mit Reis, der in Butter und Hühnerbrühe gekocht wird, darin Erbsen und knackige Karottenscheiben, umgeben von einer sämigen Madeira-Jus, darauf Stücke von zartem Huhn von der Keule und darüber geriebene Trüffelscheiben. Der erste Fleischgang im ersten Herbstmenü von Wecker, der die alleinige Leitung des Restaurants mit 1. Juni von seinem Lehrmeister Tim Raue übernommen hat, überzeugt die Gäste am Pressetisch einhellig. Er ist ausgewogen, wirkt einfach und ist doch elegant und vor allem schmeckt er einfach hervorragend.

Der Saibling mit Holunderblüte, salziger Zitrone und Apfel aus der Vorspeise zeichnet sich durch Säure und Schärfe aus. © MANFRED THOMAS TSP

Gemischtere Urteile erhielt zuvor das Vorspeisen-Dreierlei: Der Saibling mit Holunderblütenfonds, salziger Zitrone und Apfelstückchen erinnerte durch Schärfe- und Säurespitzen, die durch Meerrettich erzeugt wurden, etwas an Tim Raue, dem es nicht scharf genug sein kann. Das zog sich bei der Roten Beete als Granité und in Stücken mit Ziegenkäsemousse, kleinen Himbeerstückchen dank Jalapeno-Scheiben fort. Wer hier ordentlich zugriff, schmeckte von der Roten Beete bald nichts mehr, manch Pressevertreter hatte Tränen in die Augen. Gegen die Schärfe half jedoch etwas der ebenfalls gereichte milde und fluffige „Blumenkohl Polnisch“ mit Schnittlauch und Nussbutter, serviert in einem Becher, in der Konsistenz oben schaumig, unten breiig und in der Mitte ein leichter Crunch.

Der Hirschrücken mit Spitzkohl, Wacholder und Preiselbeere überzeugte durch Solidität. © MANFRED THOMAS TSP

Als zweiten Hauptgang gab es einen soliden und unaufgeregten Hirschrücken, in gut essbaren Scheiben, perfekt gegart, mit Spitzkohl, Wacholder und Preiselbeere, mit einer hervorragenden Jus. Das Dessert, eine Maronenmousse mit Pflaume als Sorbet, kleine Stücke und in Form eines Suds aus Shiso und Pflaumenwein, Schokolade und Shiso, stellte einen leichten und fruchtigen Abschluss dar, bei dem die Maronen jedoch kaum wahrzunehmen waren. Der Wow-Effekt fehlte, etwas Schärfe hätte, um den Bogen zum Beginn des Abends zu spannen, hier gutgetan.

Die Maronenmousse im Dessert war fluffig, die Pflaume war aber deutlich präsenter. © MANFRED THOMAS TSP

Das Menü, bei dem noch in der Vorspeise ein Räucheraal mit dabei ist und statt des Hühnerfrikassees ein Fischgang mit Lachs, Süßkartoffel, Orange und Anis zu finden ist, kostet 98 Euro. Wer à la carte bevorzugt, kann sich auch unter anderem Klassiker wie Rindertartar, Soljanka, Königsberger Klopse nach Tim Raue, Wiener Schnitzel, Bienenstich Mousse oder aus vegetarischen Speisen wählen.

Villa Kellermann Das Restaurant befindet sich in der Mangerstraße 34 in der Berliner Vorstadt. Seit 1. Juni ist hier Christopher Wecker Chefkoch, in der Küche stehen fünf Profis und drei Azubis, einen Anfänger würde er noch aufnehmen. Restaurantleiter ist Joschka Rauch. Die Öffnungszeiten sind von Donnerstag bis Sonntag von 18 bis 23 Uhr, am Samstag und Sonntag gibt es von 12 bis 15 Uhr Küche.

In den kommenden Monaten möchte Christopher Wecker auf der Suche nach seinem eigenen Stil sein Repertoire noch ausweiten, zusätzlich ein internationales Menü - asiatisch oder österreichisch für den Anfang - anbieten und auch Gastköche einladen. Generell liebt er aber die deutsche Küche, versichert er. Den regionalen Aspekt findet man in seinen Speisen dabei vor allem in den Ausgangsprodukten. So kommt der Hirsch etwa von einem Jäger aus der Region, Fisch, wie der Saibling aus dem Herbstmenü, von einer nachhaltig arbeitenden Fischzuchtfarm in der Nähe des Spreewalds oder die Säfte für die alkoholfreie Begleitung vom Obsthof Lindicke in Werder (Havel).

Alle Stammgäste sind dem Haus treu geblieben, ist Wecker zufrieden, die monatliche Auslastung des Restaurants liegt im Schnitt 80 bis 90 Prozent, sagt er. Dass trotzdem nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet ist, liegt am Fachkräftemangel. Nur mit der Vier-Tage-Woche könne sowohl den Gästen das beste Service als auch den Mitarbeiter:innen eine bessere Work-Life-Balance geboten werden.