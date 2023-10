„Der Rabbiner ist in Tränen ausgebrochen“ Wie Potsdamer Juden den Angriff auf Israel erlebten

Ich bin heute mit einer Israelflagge zur Synagoge gegangen, um mich zu bekennen“, berichtet der in Israel geborene und aufgewachsene Ud Joffe am Sonntagabend (8. Oktober). Der Leiter des Neuen Kammerorchesters Potsdam und Mitglied der Synagogengemeinde berichtet von einem jüdischen Feiertag, der eigentlich von Freude geprägt sein sollte.

An diesem Wochenende feierten die jüdischen Gemeinden Simchat Tora, das Fest der Gesetzesfreude. Dann wird der Jahreszyklus der Tora-Lesung abgeschlossen und normalerweise mit Tänzen um die Tora-Rollen gefeiert. „Das ist das fröhlichste Fest im jüdischen Kalender“, sagt Ud Joffe. Dass der Angriff auf Israel gerade an diesem Wochenende stattfand, sei wohl kein Zufall. „Wir haben trotzdem gefeiert. Denn wir feiern unsere Traditionen. Das ist das, was uns zusammenhält“, sagt Joffe. Schließlich hätte Juden auch in Auschwitz ihre Feiertage begangen.

Trauer zum fröhlichsten Fest des jüdischen Kalenders

So wurde am Sonntag im Gebetsraum der Synagogengemeinde - einer von fünf jüdischen Gemeinden in Potsdam - zwar auch getanzt. „Aber wir haben alle auch geweint. Der Rabbiner ist beim Gebet in Tränen ausgebrochen“, berichtet der 55-Jährige. Und die Kinder hätten gemerkt, dass die Erwachsenen traurig sind. Viele jüdische Gemeinden in Deutschland meldeten am Sonntag, dass deutlich weniger Besucher als üblich in die Synagogen gekommen seien.

Er selbst habe am Sonnabend unmittelbar nach dem Beginn der Angriffe davon erfahren, als ihn seine ein Jahr ältere Schwester aus Tel Aviv anrief. Danach sah er auf immer mehr Bildern und Videos im Internet, was in Israel passierte. „Ich hätte am Sabbat eigentlich auch keine Nachrichten gesehen“, sagt der gläubige Jude. In der Synagoge habe der Rabbiner vom Terror in Israel deshalb noch nichts gewusst. „Ich musste ihm alles erzähle“, so Joffe.

Ich bin bestürzt. Es ist wirklich unser 9/11. Ud Joffe

Er habe Verwandte auch in der Nähe des Gaza-Streifens. „Gott sei Dank geht es allen gut“, sagt der Potsdamer. Aber das alles sei eine entsetzliche Katastrophe. „Ich bin bestürzt. Es ist wirklich unser 9/11“, zieht er den Vergleich zum 11. September 2001 in den USA. Er habe sogar überlegt, sofort nach Israel zu fliegen, um zu helfen. „Aber die Flughäfen sind geschlossen.“

Joffe erzählt, er fühlte sich an den Jom-Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren erinnert. Der 6. Oktober 1973 war ebenfalls ein Sonnabend, also Sabbat. Damals sei er als Fünfjähriger zur Synagoge gelaufen, um seine Schwester abzuholen, die zu dem Zeitpunkt ahnungslos war und vom Kriegsausbruch noch nichts wusste. Diesmal erfuhr der Bruder von seiner Schwester, was gerade in Israel passierte.

Joffe, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt, reagiert fast trotzig auf die neue Bedrohungslage. „Ich habe keine Angst.“ Zumindest in Potsdam fühle er sich sicher. Doch als er ein gemeinsames Foto vor dem Landtag, an dem die israelische Flagge gehisst war, vorgeschlagen habe, um es als Solidaritätsbekundung für Israel zu zeigen, hätten einige andere Gemeindemitglieder sich nicht getraut - aus Angst vor Reaktionen der Hamas oder ihrer Organisationen.

„Ich senke meinen Kopf nicht“, sagt Joffe sehr selbstbewusst. Er wolle sich von Terroristen nicht einschüchtern, sein Leben nicht einschränken lassen. Dennoch dürfe man nicht fahrlässig sein. Dass Hamas-Anhänger auch in Deutschland die Angriffe feiern, ist für Joffe schwer erträglich. Ihre Religion basiere doch auf einer Kultur des Lebens. „Aber sie feiern die Kultur des Todes.“