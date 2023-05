Der Weissen Flotte fehlt Personal Potsdamer Kultschiff „Gustav“ muss im Hafen bleiben

Die Weisse Flotte in Potsdam hat einen gravierenden Personalengpass. Deshalb kann in dieser Saison bis auf Weiteres nur ein eingeschränktes Angebot gemacht werden. Gäste am Potsdamer Hafen zu Fuße des bekannten Hotel Mercure werden vertröstet. Wann das beliebte Dampfschiff „Gustav“ wieder zu Rundfahrten startet, sei derzeit nicht absehbar, teilt das Unternehmen mit.

Die Geschäftsleitung kann keine genaueren Angaben machen. „Gustav“ komme „bis auf Weiteres diese Saison nicht zum Einsatz“, sagt Dirk Brehmer von der Weissen Flotte auf PNN-Anfrage. „Wir können noch keine Mannschaft stellen.“ Das gelte auch für die Wassertaxis, die bei Touristen und Potsdamern gleichermaßen beliebt sind.

Die Weisse Flotte in Potsdam hat Personalprobleme und kann nicht alle Fahrten anbieten. © Weisse Flotte Potsdam

„Leider ist der Zeitpunkt unseres Saisonstarts 2023 derzeit immer noch nicht absehbar“, heißt es auf der Homepage der Wassertaxis. Auf derselben befindet sich ein Link zu den Stellenangeboten der Weissen Flotte. Gesucht werden für „Gustav“ und andere Ausflugsschiffe Schiffsführer:innen mit gültigem Schifferpatent B und UKW-Sprechfunkzeugnis. Geworben wird mit „spannenden Herausforderungen“, unter anderem durch das Fahren des ersten Hybridfahrgastsschiffes in Deutschland, dem „MS Schwielowsee“, das vor vier Jahren in Potsdam getauft wurde. Auf dem modernen Schiff fehlt derzeit auch ein Restaurantleiter. Zudem sucht die Weisse Flotte weitere Arbeitskräfte für die Gastronomie an Bord und im Hafenrestaurant „El Puerto“. Auch die Stelle des Küchenchefs im Hafenrestaurant ist ausgeschrieben. Außerdem werden Kellner gesucht.

Weisse Flotte Potsdam Derzeit im täglichen Angebot der Weissen Flotte sind zu unterschiedlichen Abfahrtzeiten die Schlösser-, Havelseen- und Wanseerundfahrt, außerdem die große Inselrundfahrt. Die Wassertaxis sind normalerweise auf einem Liniennetz mit 13 Stationen unterwegs. So lassen sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie Schloss Cecilienhof und das Schloss Babelsberg auf dem Wasserweg erreichen.

Wassertaxis fahren auf unbestimmte Zeit nicht

Wann „Gustav“ wieder in See sticht, würde zeitnah auf der Homepage veröffentlicht, teilt Dirk Bremer lediglich mit. Die gelben Wassertaxis dümpeln derzeit ebenfalls an den Stegen des Betriebsgeländes unweit der Humboldtbrücke vor sich hin, die nächste Abfahrt ungewiss. Bei der jährlichen Flottenparade zum Saisonauftakt am 16. April waren alle acht Schiffe der Flotte im Einsatz.

Ein Potsdamer Wassertaxi vor dem Schloss Babelsberg. © Sebastian Gabsch PNN

Die Weisse Flotte hat schwierige Jahre hinter sich. Während der Corona-Pandemie blieben die Gäste aus. Das Dampfschiff „Gustav“ fuhr auch nach der Lockerung der Maßnahmen nicht, weil der Dampfer nicht ausgelastet gewesen wäre. Der Betrieb mit Kohlen ist kostspielig. 55 Gäste finden Platz an Bord. 115 Jahre alt ist der Oldtimer inzwischen. Seit 23 Jahren ist „Gustav“ in Diensten der Potsdamer Weissen Flotte und wird hauptsächlich für Schlösserrundfahrten und Chartertouren eingesetzt.

Gustav war früher ein Schleppkahn und hieß Auguste

Das historische Dampfschiff lief 1908 als Schleppdampfer „Auguste“ auf der Werft der Gebrüder Wiemann in Brandenburg an der Havel vom Stapel. Zunächst war „Auguste“ im Dienste des Lehniner Schiffers Gustav Thiele in Lehnin. 1929 erhielt der Dampfer dessen Namen „Gustav“, der bis 1987 Schleppkähne über Havel, Elbe und Oder zog.

Ein Jahr vor dem Mauerfall wurde „Gustav“ gegen Devisen nach West-Berlin verkauft und entging damit einer Verschrottung. Im Jahr 2000 wurde der Dampfer nach Potsdam verkauft und restauriert. Seit 2001 ist „Gustav“ als Ausflugsdampfer im Einsatz - betrieben von der original erhaltenen Dampfmaschine mit Kohlenkessel von 1908.