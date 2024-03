Die beste Klasse Deutschlands Teilnahme an TV-Show für mehr Zusammenhalt

YouTuber Julius Berger ist hoch konzentriert. Er steht im Potsdamer Humboldt-Gymnasium und verbreitet als Battlemaster für die Show „Die beste Klasse Deutschlands“ gute Stimmung. Es gilt, rund 50 Fünft- und Sechstklässler möglichst vergessen zu lassen, dass sie gefilmt werden. Die Klasse 6L kämpft um den Einzug ins Finale im TV-Studio, die 5L feuert sie an. Vier Spiele lang müssen sich die 27 Kinder gegen ihre bayrischen Konkurrenten in Garmisch-Partenkirchen zunächst einmal beweisen, um in die Finalshow zu kommen. Zu sehen bekommen sie ihre Gegner aber nicht, denn diese drehen zeitgleich im St.-Irmengard-Gymnasium, mit einem anderen Team und einem anderen Battlemaster – aber den gleichen Herausforderungen.