Die Potsdamer Mitte wächst Ein Haus der Frauen am Alten Markt

Für das neu entstehende Wohn- und Geschäftskarree am Alten Markt werden erste dauerhafte Mieter bekannt, die dort gerade in den Erdgeschossen für Belebung sorgen sollen. So wird in dem Eckgebäude, das die Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ nahe des Staudenhofs errichtet, im Frühjahr 2024 ein „Haus der Frauen“ einziehen - ein gemeinsamer Ort des Autonomen Frauenzentrums, des Frauenpolitischen Rats des Landes Brandenburg sowie des Netzwerks der Brandenburgischen Frauenhäuser.