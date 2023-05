Die unendliche Geschichte des Persiusspeichers Stadt Potsdam bestätigt Interesse einer Privatschule

Seit Jahren wird in Potsdam immer mal wieder davon gesprochen, dass neues Leben in den alten Persiusspeicher einkehren solle. Doch der denkmalgeschützte Bau steht in Teilen weiterhin leer. Die Stadt und der Kommunale Immobilienservice (KIS) halten sich bedeckt. Selbst auf mehrfache Nachfrage sind nur sehr spärlich Informationen zu erhalten. Immerhin bestätigt Stadtsprecher Markus Klier, dass eine freie Schule Interesse angemeldet habe.

Wann im alten Speicher eine Schule eingerichtet werden könnte und um welche Schulform es sich handelt, darüber hüllt sich der KIS jedoch in Schweigen. Dabei soll eine erste Interessenbekundung schon vor einem Jahr vorgelegen haben. Angesichts des Leerstands im Persiusspeicher und vor allem mit Blick auf das dramatische Ausmaß fehlender Schulplätze in Potsdam ist die fehlende Entwicklung am Persiusspeicher zumindest verwunderlich.

Ein Teil des Persiusspeichers in Potsdam befindet sich seit vielen Jahren in einem Dornröschenschlaf. © Ottmar Winter PNN

Seit Jahren verfällt der unsanierte Gebäudeteil des Speichers am Schafgraben in Richtung Havelufer. Das Denkmalamt hatte einem Abriss zugestimmt. Schon 2019 soll ein Vorbescheid für einen Abriss vorgelegen haben. Seither steht derselbe Bauzaun vor der Ruine. Der Immobilienkonzern Immeo, der inzwischen zu Covivio gehört, wollte 14 Millionen Euro in die Sanierung des Speichers stecken, und daneben einen Neubau mit 32 Wohnungen errichten. Zuvor wurde jahrelang über Eigentumsfragen und Rückübertragungen gestritten. Von Gesamtinvestitionen in Höhe von 30 Millionen war die Rede.

Flächen von Covivio voll vermietet

Immeo beziehungsweise Covivio besitzt seit 2017 im Persiusspeicher nach eigenen Angaben 12.9000 Quadratmeter Nutzfläche, die komplett vermietet sind, unter anderem an ein Hotel, ein Restaurant und ein Fitnessstudio. Der geplante Neubau befinde sich „in der Ausführungsplanung“, sagt Covivio-Sprecherin Barbara Lipka. Der unsanierte Teil des Gebäudes ist städtisch und wird vom KIS verwaltet. Der KIS ist zugleich Mieter von 3300 Quadratmetern Bürofläche von Covivio im Zentrum Ost.

Der Bauantrag für die 32 Wohnungen sei im Juni 2020 bei der Stadt Potsdam eingereicht worden, teilt eine Unternehmenssprecherin den PNN mit. Warum nach drei Jahren noch keine Entscheidung zum Bauantrag gefallen ist, verraten weder Covivio noch die Stadtverwaltung. Von Covivio heißt es lediglich: „Mit der Stadt Potsdam gibt es einen regelmäßigen Austausch. Ein Baustart steht noch nicht fest.“

Der nach Plänen des Baumeisters Ludwig Persius um 1840 für das Heeresproviant errichtete Speicher gilt als eine der ältesten Industrieanlagen in Potsdam. Der 1913 errichtete Anbau ist der heute unsanierte Flügel. Die Stadt hatte schon einmal große Pläne für das Ensemble. Zur 1000-Jahr-Feier Potsdams sollte der Speicher zur Kunsthalle werden. Doch erst nachdem schon 3,25 Millionen Euro für Erwerb und Sanierung investiert waren, wurde der Speicher als ungeeignet eingestuft. Bis heute blieb die Stadt auf dem Gebäude sitzen.