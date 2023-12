Digitalisierung der Potsdamer Schulen Bis Mai 2024 Breitbandanschlüsse in allen Einrichtungen

Einige Monate später als erhofft: Bis Mai 2024 sollen alle kommunalen Potsdamer Schulen an Online-Breitbandanschlüsse angeschlossen sein. Unter anderem habe man dafür acht Kilometer Glasfaserkabel an alle Schulen verlegt, stellten Verwaltungsvertreter am Dienstagabend im Bildungsausschuss vor. Es gehe um einen schnellen Internetzugang mit einem Gigabit pro Sekunde. Die Schulen würden fortlaufend mit Netzwerk- und auch Präsentationstechnik ausgestattet, hieß es weiter. Es gehe um tausende technische Geräte für den Unterricht, wurde im Ausschuss deutlich.

Im August hatte das Rathaus noch gehofft, bis Ende des Jahres fertig zu werden. Vor allem im Grundschulbereich würde noch gearbeitet, hieß es. Bezahlt wird die millionenschwere Offensive auch mit Mitteln des Digitalpakts des Bundes. Noch Anfang 2022 war die Lage viel schlechter: Damals waren nur zehn der knapp 50 staatlichen Schulen in Potsdam optimal an das Internet angebunden. Gerade auch in Corona-Zeiten mit Homeschooling hatte sich das als problematisch erwiesen.