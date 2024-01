Disko, Sport und Englisch Seniorenkurse in Potsdam brechen mit Klischees

Als „Jugendclub für Alte“ bezeichnet Anja Thielecke, Teilbereichsleiterin der Awo, ihre Seniorenfreizeitstätte zum Kahleberg in Potsdam Waldstadt. Senioren seien nicht mehr „staubig“ – und seien es wohl auch nie gewesen. „Die haben halt eine Falte mehr, da muss ich keinen Unterschied machen.“ Da ist es nur konsequent, dass auf ihrer Bürotür „Das beste Alter ist jetzt!“ steht. Und so gestaltet sie ein buntes Programm, kümmert sich persönlich um ihre Gäste und lebt auch in ihrer Freizeit, was sie im Job macht.