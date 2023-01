Diskussionsabend Philipp Amthor besucht Uni Potsdam

Auf Einladung des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) der Universität Potsdam und der CDU Potsdam West nimmt der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor am 16 Januar um 19 Uhr an einem Gespräch am Campus Golm teil. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Wissenschaft trifft Politik“ und soll die „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ zum Thema haben.

„Die Menschen in Golm und Eiche leben am Übergang von der Stadt zum ländlichen Raum“, sagt Bernhard Stehfest, Vorsitzende der CDU Potsdam West. Dabei müssten die Bedürfnisse von Forscher:innen, Student:innen und Anwohner:innen miteinander in Einklang gebracht werden.

„Ich freue mich darauf, dass wir zusammen mit Philipp Amthor ein starkes Zeichen für eine bürgerliche Politik der Mitte am Campus Golm setzen können“, sagt Jonas Kolecki, Vorsitzender des RCDS Potsdam. Es ist nicht der erste prominente Gast der Potsdamer CDU: Erst im November hatte der CDU-Kreisverband zu einem Diskussionsabend mit dem rechtspopulistischen Publizisten Roland Tichy eingeladen.

