Drama um Hausverkäufe im Bornstedter Feld Potsdamer Familien fürchten um ihr Zuhause

Anke Stemmann ist entsetzt. „Hier passiert ein Drama.“ Nach knapp neun Jahren mit ihrem Sohn im Bornstedter Feld fürchtet die 51-Jährige um ihr Zuhause – so wie rund 50 weitere Mieterinnen und Mieter in Reihenhäusern und Doppelhaushälften am Rande des Volksparks.