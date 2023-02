Dramatische Finanzlage Potsdam muss Klinikum mit bis zu 38 Millionen Euro retten

Es geht für eine Kommune wie Potsdam um riesige Summen: Das Rathaus muss in den kommenden Jahren zusätzlich zweistellige Millionenbeträge zur Rettung des in schwere finanzielle Schwierigkeiten geratenen Klinikums „Ernst von Bergmann“ einplanen. So muss der 2021 beschlossene kommunale Rettungsschirm für das Haus erheblich vergrößert werden. Das wird in einer den PNN vorliegenden Beschlussvorlage für die Stadtverordnetensitzung am 1. März deutlich. Damit werde sich die Belastung des städtischen Haushalts im Vergleich zu den bisherigen Planungen um bis zu 38,25 Millionen Euro erhöhen – nur für die Jahre 2023 bis 2025.

