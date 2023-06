Drewitz, Babelsberg und Stern Stadt Potsdam verkauft drei Einfamilienhaus-Grundstücke

Die Stadt Potsdam verkauft drei Baugrundstücke für Einfamilienhäuser. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, soll der Erlös zur Finanzierung von Investitionen aus dem städtischen Haushalt genutzt werden. Die Ausschreibung startete am 29. Juni und endet am 31. August. Es handelt sich um ein knapp 770 Quadratmeter großes Grundstück in der Fuldaer Straße am Stern, hier liegt die Kaufpreisvorstellung bei 550.000 Euro.

Für ein rund 400 Quadratmeter großes Grundstück im Musikerviertel in Babelsberg sollen 366.000 Euro abgerufen werden. Und für ein 360 Quadratmeter großes Grundstück am Silbergraben in Drewitz liegt die Vorstellung bei 230.000 Euro. Verkauft werden die Flächen nach dem Höchstgebotsverfahren.