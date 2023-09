Drogenfund in Potsdam Polizei ermittelt gegen 20-Jährigen

Die Polizei ermittelt gegen einen 20-Jährigen, in dessen Wohnung in der Nacht zum Samstag Drogen gefunden worden sind. Wie die Polizeidirektion am Sonntag meldete, waren die Beamten am späten Samstagabend alarmiert worden, wegen einer „vermeintlichen Auseinandersetzung im Park Babelsberg“, wie es hieß.

Vor Ort waren mehrere Personen, die sich ausweisen mussten. Dabei wurde bei dem 20-Jährigen, der gar nicht an dem Streit beteiligt war, ein verbotenes Messer sowie eine „größere Menge Betäubungsmittel“ gefunden. In der Folge wurde auch noch seine Wohnung durchsucht. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und auch das Waffengesetz.