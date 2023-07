Drogenkonsum in Potsdam Die Zeit der „Downer“

In Deutschland sterben immer mehr Menschen an den Folgen von Drogenkonsum: 1990 Drogentote gab es 2022, fast neun Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilt der Bundesbeauftragte für Drogen- und Suchtfragen mit. In Brandenburg sorgte zuletzt der Tod einer 15-Jährigen durch eine Überdosis für Aufregung. In einem Interview mit der MAZ haben Jugendliche aus Potsdam von exzessivem Konsum berichtet. In ihrem Freundeskreis sollen Menschen deshalb gestorben sein, darunter ein 19-Jähriger in einem Potsdamer Krankenhaus.