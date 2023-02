DWD warnt vor Sturmböen Es wird wieder stürmisch in Potsdam

In Potsdam und Potsdam-Mittelmark wird es am Mittwoch stürmisch und regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt wie schon am Montag vor Sturmböen. Bis zum Abend werden Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde erreicht, in Schauernähe und exponierten Lagen wehen die Böen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Dadurch könnten Äste herabstürzen.

Die Warnung gilt ab 10 Uhr und betrifft ganz Brandenburg. Überall im Land ist mit Sturmböen zu rechnen, teilweise auch mit Gewitter und Graupelschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und sieben Grad. In der Nacht zu Donnerstag können weitere Schauer, teils mit Graupel oder Schnee vermischt auftreten. Im Nordosten Brandenburgs kann es auch zu Sturmböen kommen.

Auch am Donnerstag bleibt es windig bei Höchsttemperaturen zwischen fünf und sieben Grad. Im Verlauf des Tages soll es zunehmend Auflockerungen geben und trocken bleiben. Freitag soll es wieder regnerisch werden bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad. (mit dpa)

