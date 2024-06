E-Roller und Einkaufswagen DLRG-Taucher bergen in Potsdam Schrott aus der Havel

E-Roller, Einkaufswagen, ein Stuhl und anderer scharfkantiger Metallschrott: Taucher der Potsdamer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben am Samstag die Alte Fahrt von Unterwasser-Hinterlassenschaften befreit. Die Aktion findet traditionell vor dem Inselschwimmen statt, das die DLRG-Ortsgruppe in diesem Jahr am 15. Juni veranstaltet.

Selbst ein Elektroroller wurde aus dem Wasser geholt. © Peter Raddatz

Insgesamt seien acht Taucher und elf Helfer von 10.30 Uhr bis in die späten Nachmittagsstunden im Einsatz gewesen, unterstützt von drei Einsatzfahrzeugen und drei Booten, teilte Jeremias Siehr von der DLRG mit. Die Taucher seien speziell für solche Einsätze ausgebildet. Die geborgenen Objekte stellten nicht nur eine Gefahr für Badegäste und Bootsfahrer dar, sondern auch für die Umwelt. Sie seien fachgerecht entsorgt worden, hieß es.

Inselschwimmen findet zum 26. Mal statt

Die DLRG appelliert an alle Bürger, ihre Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen und so zur Sauberkeit und Sicherheit der Gewässer beizutragen.

Acht Taucher und elf Helfende waren an der Alten Fahrt im Einsatz. © Peter Raddatz

Das Inselschwimmen findet bereits zum 26. Mal statt. Ausgetragen werden Wettbewerbe in drei Distanzen: 400 Meter für Kinder, 800 Meter für vier verschiedene Altersklassen und die 1700 Meter lange Inselumrundung ebenfalls in vier Altersklassen. Für die Inselumrundung ist die Teilnehmerzahl auf 130 begrenzt.

Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation Deutschlands, Europas und der Welt. Gegründet wurde sie im Jahr 1913. Die Organisation widmet sich der Verhinderung von Ertrinkungsfällen und bildet unter anderem Rettungsschwimmer aus und klärt über Wassergefahren auf.