Ein besonderes Weihnachtsgeschenk Potsdams Christkind heißt Arthur Joachim

Das Christkind ist 50 Zentimeter groß, wiegt 3535 Gramm und ist genau genommen nicht an Heiligabend, sondern in der Nacht zum 24. Dezember geboren: Arthur Joachim hat um exakt 2:03 Uhr im Klinikum-Ernst-von Bergmann das Licht der Welt erblickt, teilte das Potsdamer Krankenhaus mit.

Der kleine Arthur hatte es offenbar besonders eilig, das Weihnachtsfest nicht zu verpassen: Der errechnete Geburtstermin sei erst um den 2. Januar gewesen. Mit dem neun Tage früheren Geburtstermin wird er seinen Eltern mit Sicherheit ein besonderes Weihnachtsgeschenk bereitet haben.

Laut dem Bergmann-Klinikum war Arthur Joachim das erste Kind, das in diesem Jahr am 24. Dezember geboren worden ist. Laut Klinikums-Sprecherin Theresa Decker sind an Heiligabend noch drei weitere Kinder geboren worden. „Vier Kinder an einem Tag - das ist für uns ein ganz normaler Tag in der Geburtsstation“, sagte Decker.

