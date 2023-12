Ein grüner Boulevard und 1000 Wohnungen Wie das Potsdamer Kirchsteigfeld erweitert werden soll

Platz für knapp 2000 neue Bewohner, 1600 Arbeitsplätze, zusätzliche Discounter und eine grüne Boulevardmeile: Für die seit Jahrzehnten unbebaute Brache zwischen der Autobahn 10 und dem Stadtteil Kirchsteigfeld haben die Investoren die Details ihrer Planungen vorgestellt. Bei einer Info-Veranstaltung am Donnerstagabend, in der mehr als 120 Anwohner voll besetzten Versöhnungskirche an der Anni-von-Gottberg-Straße gekommen waren, gab es zustimmende, aber auch kritische Töne.