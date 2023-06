Einbruch in Postdamer Restaurant Fünfstelliger Betrag erbeutet

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Restaurant in der Innenstadt eingebrochen und haben eine hohe Geldsumme erbeutet. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter auf noch ungeklärte Weise in das Gebäude, nachdem sie zuvor die Sicherheitstechnik zerstört hatten.

Dann brachen sie einen Geldbehälter auf, in dem sich nicht nur die Einnahmen des Restaurants, sondern auch die eines weiteren Unternehmens befanden. Der Verlust beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Anschließend versuchten die Täter, ihre Spuren zu verwischen. Kriminaltechniker sicherten erfolgreich Spuren am Tatort, die Kripo ermittelt.