Einbruch in Potsdam in der Berliner Vorstadt Polizei sucht nach unbekannten Tätern – und bittet um Mithilfe

Die Polizeidirektion West sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera zwei Männer, die nach bisherigen Erkenntnissen am 12. April dieses Jahres in Büroräume in der Berliner Straße eingedrungen waren. Aus den Büros entwendeten die bisher unbekannt gebliebenen Einbrecher technische Geräte. Eine Schadenssumme nannte die Polizei nicht.

Einer der Männer, nach denen die Polizei fahndet. © Polizei / PD West/Polizei / PD West

Bei der Tat, die an jenem Mittwoch, 12. April, zwischen 17 und 18 Uhr stattgefunden haben soll, wurden die Männer von einer Überwachungskamera gefilmt. Für die Veröffentlichung der Bilder zur Unterstützung der Suche nach den beiden Einbrecher liegt nun ein Beschluss des Amtsgerichts vor, informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe und fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise – möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer 79-23 – nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508 - 0 entgegen. Genutzt werden kann auch das Hinweisformular auf den Seiten der brandenburgischen Polizei im Internet.