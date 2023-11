Eine Stimme für die Bürger Bornstedt soll eine Stadtteilvertretung bekommen

Bornstedt soll eine Stadtteilvertretung bekommen – doch wie soll sie gestaltet sein? Finden die Bornstedter das sinnvoll? Und was wären die Themen für eine solche Vertretung? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am Dienstagabend eine Stadtteilkonferenz in der Biosphäre, zu der sich mehrere Dutzend Interessierte einfanden.

Tatsächlich hatte das Bornstedter Feld, dessen Entwicklung erst vor 30 Jahren beschlossen wurde, in den vergangenen Jahren bereits eine Interessensvertretung (IVBF). Mit Ende der Entwicklungsmaßnahme wird diese aber laut Beschluss der Potsdamer Stadtverordneten ihre Arbeit einstellen und eine Stadtteilvertretung soll ihren Platz einnehmen. Diese soll dabei auch die Interessen der „Alteingesessenen“ des Bornstedter Dorfkerns berücksichtigen. „Es ist Zeit, den Stadtteil als Ganzes zu betrachten“, sagte Stadtteilkoordinator Christian Kube. So sollen die Teile zusammenwachsen, bevor sich noch kleinere Gruppen bilden.

Vertretung für den zweitgrößten Stadtteil Potsdams

„Ich halte es für ganz wichtig, dass sich der Stadtteil selbst vertritt“, erklärte Matthias Finken, Sprecher der IVBF. „In den Jahren 2012/13 hatten wir den Eindruck, Potsdam hört an der Pappelallee auf“, erinnerte er an die Diskussionen um ein angedachtes Hallenbad. „Niemand kam und fragte die Bewohner.“

Damals waren es 3000, jetzt ist der Ortsteil mit rund 14.000 Menschen der zweitstärktste in Potsdam und möchte sich auch entsprechend Gehör verschaffen. Das laufe über Fraktionen, Stadtverordnete oder über Redebeiträge in der Stadtverordnetenversammlung, erklärte Finken den Zuhörern. „Die Fraktionen sind dankbar, wenn Sie mit Ideen kommen, mit denen sie sich profilieren können.“ Dabei kam Kritik aus dem Publikum: „Ich kenne wenige Städte, die sich so beharrlich dem Engagement und der Diskussion verweigern.“

Christian Kube, Stadtteilkoordinator Bornstedt, Matthias Finken, Sprecher Interessensvertretung Bornstedter Feld, Heike Roth, Vorstand StadrandELFen e.V., bei der Stadtteilkonferenz in der Biosphäre Potsdam. © Konstanze Kobel-Höller

„Wir sind schon immer der Meinung, dass der Stadtteil eine Stimme braucht“, sagte Heike Roth, Vorstand des Vereins StadtrandELFen, der auch den Stadtteilladen mitgegründet hat. Sie hob neben der politischen Arbeit auch die soziale hervor: Gerade neu Zugezogenen helfe es beim Wurzelschlagen, wenn jemand ansprechbar sei. Das zeigte sich auch bei der Themensammlung zu den Anliegen der Bornstedter. „Dass wir uns überlegen, was uns an Freizeitmöglichkeiten fehlt“, wünschte sich eine Teilnehmerin gleich zu Beginn der Veranstaltung. „Dass das Grün nicht weiter reduziert, der Volkspark nicht noch kleiner wird“, ergänzte ein Bornstedter.

Vergesst die Gewerbetreibenden nicht und überlegt, wie man die einbinden kann. Entwickelt es eventuell mit ihnen gemeinsam. Ein Teilnehmer der Stadtteilkonferenz zur Bürgerbeteiligung in Bornstedt

Schon früh zeigte sich an dem Abend: Ideen, womit sich eine Stadtteilvertretung beschäftigen könnte, gibt es genug. Kaputte Ampeln, mehr Feste, mehr Platz für Jugendliche, eine Apotheke im Zentrum, weibliche Straßennamen, mehr Treffpunkte für jedes Alter, offene Gastronomie am Abend – es kam reichlich Input. Ebenfalls aufgebracht wurden die Frage nach der Zukunft der Biosphäre oder wann die Deponiefläche Habichtweg wegkommt. Die Anwesenden zeigten großes Interesse, auch an einer Mitarbeit, und sie dachten noch weiter: „Vergesst die Gewerbetreibenden nicht und überlegt, wie man die einbinden kann“, kam eine Anregung. „Entwickelt es eventuell mit ihnen gemeinsam.“

Sebastian Leifgen, Geschäftsführer der Biosphäre, zeigte sich bei der Stadtteilkonferenz Bornstedt engagiert. © Konstanze Kobel-Höller

Sebastian Leifgen, Geschäftsführer der Biosphäre, versprach beim Thema Räume, dass man eine Lösung finden werde. Er appellierte: „Stadtteilarbeit funktioniert nur mit Ihnen allen, die hier leben. Wenn am Ende nur drei Leute zusammenkommen, ist das keine Stadtteilarbeit.“ Er sehe Bornstedt als heterogen, wo sehr unterschiedliche Erwartungen unter einen Hut gebracht werden müssten. So könne man nicht einen lebendigen Volkspark verlangen, aber gleichzeitig dürfe es keinen Lärm geben. „Da muss es Kompromisse geben – und gleichzeitig gute Mittelwege zwischen kleinen Einzelbelangen und dem Interesse des ganzen Stadtteils.“

Im nächsten Schritt wird es nun Treffen mit interessierten Teilnehmern geben, um in die Arbeitsphase zu kommen, kündigte Kube an. Er selbst sehe sich dabei als Nicht-Bornstedter nur als Unterstützung.