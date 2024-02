Einsatz in Potsdam eskaliert Mann wirft Warnbanken auf Bundesstraße 2 und beißt Polizist und Sanitäter

Ein Randalierer hat auf der Bundesstraße B2 unweit der Nesselgrundbrücke in Potsdam am Sonntagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten wurden alarmiert, weil der Mann Warnbaken auf die Fahrbahn warf, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Mann soll nicht nur alkoholisiert gewirkt, sondern „augenscheinlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“ gestanden haben. Gegenüber den Beamten soll er „äußerst unkooperativ und aggressiv“ aufgetreten sein, hieß es von der Polizei. Als die Beamten androhten, mit dem Taser gegen ihn vorzugehen, soll er sich zunächst etwas beruhigt haben.

Laut Behörde wurde er zu Boden gebracht, leistete aber weiter erheblich Widerstand. Unter anderem soll er einen Polizisten gebissen und eine Polizistin getreten haben. Beide blieben unverletzt.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands des Mannes rief die Polizei schließlich einen Rettungswagen. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht. Auf dem Weg dorthin biss er erneut zu – diesmal traf es einen Rettungssanitäter, der aber unverletzt blieb.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Gegen den Randalierer wurden Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte aufgenommen.