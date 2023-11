Einsatz in Potsdam Frau wirft Möbel aus Wohnung und beißt Polizisten

Eine Frau hat in Potsdam in Zentrum Ost am Dienstagabend Möbel aus dem Fenster geworfen. Eine Nachbarin alarmierte die Polizei, nachdem herabgeschleuderte Gegenstände auf ihrem Balkon gelandet waren.

Weil die 40-Jährige den Polizisten nicht aufmachte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür der Frau. Sie stellte den Einsatzkräften daraufhin Möbel in den Weg und schlug nach den Beamten – ehe sie einem Polizisten in die Hand biss. Die Einsatzkräfte überwältigten die Frau und übergaben sie dem Rettungsdienst. Anschließend kam sie in ein Krankenhaus.