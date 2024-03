Einwohnerversammlung im Potsdamer Norden „Viele Jugendliche vagabundieren herum“

Gefährliche Radwege oder ein seit Jahren maroder Jugendklub: Das waren die Themen, die bei einer Einwohnerversammlung des Rathauses im Norden der Stadt den meisten Teilnehmern besonders wichtig waren. Der nunmehr dritte Teil der Bürgerbeteiligungsoffensive von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) fand dabei am Donnerstag (14.3.) in der Da-Vinci-Schule an der Esplanade statt. Wie bei den Vorgängerveranstaltungen kamen weit mehr als 100 Besucher, darunter auch mehrere Kommunalwahlkandidaten aus dem Wahlkreis.