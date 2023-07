Eismeierei Babelsberg Wie aus dem Oberlin-Projekt ein erfolgreicher Potsdamer Eislieferant wurde

Gute Laune herrscht bei den Speiseeismachern in der Eismeierei in Babelsberg. Seit Wochen dominiert das warme Wetter – und das Eis, das die sechs Beschäftigten mit ihrem Gruppenleiter Jan Dörries herstellen, ist sehr gefragt bei den Kunden in Potsdam. In dem kleinen Produktionsraum hinter der Oberlin Cafeteria stellen die Eismacher verschiedene Geschmacksrichtungen her. Darunter Sorten wie Schoko, Zitrone-Basilikum und Milchreis mit Zimt und Erdbeere.

400 Liter Eis können pro Tag in der Eismeierei Babelsberg produziert werden.

Die Idee für die Eismeierei ist bereits im Jahr 2015 entstanden. Damals gab es am Oberlin Berufsbildungswerk in der Steinstraße ein Ausbildungsprojekt für „Fachkräfte für Speiseeis“, erzählt Cornelia Fiala, Assistentin der Geschäftsführung der Oberlin Werkstätten. Als das Projekt beendet war, hatte sich das Eis in Potsdam am Markt bereits einen guten Namen gemacht.

Wir haben überlegt, wie wir das Eis erhalten können und 2020 entschieden, es in unseren Werkstätten zu produzieren. Cornelia Fiala, Assistentin der Geschäftsführung der Oberlin Werkstätten

„Wir haben überlegt, wie wir das Eis erhalten können und 2020 entschieden, es in unseren Werkstätten zu produzieren“, erinnert sich Fiala. In den Oberlin Werkstätten arbeiten insgesamt 411 Menschen mit Beeinträchtigungen. Das sind unter anderem Hauswirtschafter, Garten- und Landschaftspfleger, Stuhlflechter oder Metallbearbeiter. Warum sollten nicht auch Eismacher dazugehören?

Eismeierei Babelsberg. In der neuen Eismeierei Babelsberg wird Eiscreme handwerklich hergestellt – von Menschen mit Behinderung. Die Beschäftigten verwenden ausschließlich frische Produkte in hoher Qualität und probieren immer wieder neue Kreationen aus. Jan Dörries, Koch und Gruppenleiter Eismeierei © Andreas Klaer

Ein Gruppenleiter war mit dem ausgebildeten Koch Dörries schnell gefunden. Kochen oder Eis herstellen, das seien schon zwei ganz unterschiedliche Dinge, erklärt der Fachmann. Durch die verschiedenen Desserts sei ihm Süßes oder Eis zwar nicht fremd. Ab und an vermisse er jedoch das Herzhafte aus seiner Vergangenheit als Koch.

In der Babelsberger Eismeierei stellen die Eismacher 20 unterschiedliche Sorten her

Das solle aber auf keinen Fall heißen, dass er so ungewöhnliche Sorten, wie Leberwursteis herstellen möchte mit seinem Team aus zwei Frauen und vier Männern. Noch seien ihnen die Ideen nicht ausgegangen. 20 unterschiedliche Sorten stellen sie in der Eiswerkstatt her. Vierzehn davon werden in Becher abgefüllt für den Verkauf. Die anderen gibt es zusätzlich in großen Behältern für den Kugelverkauf bei den Kunden.

Eismeierei Babelsberg. In der neuen Eismeierei Babelsberg wird Eiscreme handwerklich hergestellt – von Menschen mit Behinderung. Die Beschäftigten verwenden ausschließlich frische Produkte in hoher Qualität und probieren immer wieder neue Kreationen aus. © Andreas Klaer

Zu Dörries Lieblingssorten gehört Milchreis. Das sei aktuell auch bei den Kunden der Renner. Der 44-jährige Patrick Salomon steht an einer der Eismaschine und nickt. Neben Haselnuss mag auch er das Eis, das an Kindheitstage erinnert.

Salomon hat eine Ausbildung als Fachkraft im Gastgewerbe. Eine Zeit lang hat er mit anderen Menschen mit Beeinträchtigungen auf der Halbinsel Hermannswerder in der Aktenvernichtung gearbeitet. Als er von der Eismeierei hörte, hat er sich für einen Arbeitsplatz dort gemeldet. „Ich wollte etwas anderes machen, dabei sein, wenn etwas entsteht“, sagt er. Es mache ihm Freude, die Lieferungen für die Kundenaufträge zu verpacken und zu wissen, dass Gäste im Kongresshotel sich auf das Eis aus Babelsberg freuen. Bei Sonderveranstaltungen steht er gern am Eiswagen und erfüllt Kundenwünsche ganz direkt.

Tag der offenen Tür im Berufsbildungswerk des Oberlinhauses Potsdam. Doreen Bienert, 3.Lj. Fachkraft für Speiseeis. © Andreas Klaer

Bis zu 400 Liter Eis können in der kleinen Werkstatt täglich hergestellt werden. Mehr als 30 Kunden bekommen inzwischen Eis aus der Oberlin Werkstatt. Neben dem genannten Kongresshotel sind es die Biosphäre, das Drachenhaus, alle Cafés der Freundlich Catering GmbH und das Café Et cetera in der Stadt- und Landesbibliothek.

In Babelsberg findet man das Eis aus der Garnstraße im Restaurant Otto Hiemke und natürlich in der hauseigenen Cafeteria. Dort sind von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr auch externe Gäste willkommen. Die Kugel kostet 1,50 Euro und wer möchte, kann sich einen Eisbecher ganz nach Geschmack zusammenstellen lassen.

Im Winter backen die Eismacher Kuchen, kochen Marmelade und Konfitüre und denken über neue Rezepturen nach. Doch bis es so weit ist, werden noch viele Eisbecher und -behälter die Babelsberger Eismeierei in Richtung Potsdamer Gastronomen verlassen.