Eklat wegen Plakatstreit Potsdamer SPD-Stadtverordneter Troche wechselt zur CDU

Schon kurz nach der Kommunalwahl gibt es einen ersten Eklat in der Stadtpolitik und verschieben sich die Kräfteverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung. Denn der für die SPD ins Stadtparlament gewählte Leon Troche tritt aus seiner Partei aus und schließt sich der CDU-Fraktion an. Darüber informierte der 24-Jährige Bornimer am Montag per Pressemitteilung.