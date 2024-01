Elias ist Potsdams Neujahrsbaby 2024 Die kleine Sophie verpasste den Titel um nur zwei Minuten

Potsdams Neujahrsbaby 2024 heißt Elias. Der kleine Junge wurde am Neujahrsmorgen um 6.07 im St. Josefs-Krankenhaus geboren. Elias ist das dritte Kind der Potsdamer Eltern Justine und Björn Böhme Hackmack. Beide freuten sich sehr über ihr Baby, teilte das Krankenhaus mit.

Elias war bei seiner Geburt 53 Zentimeter groß und 3850 Gramm schwer. Schon am Vormittag konnte er mit seinen Eltern zu seinen Geschwistern nach Hause entlassen werden. Die fünfköpfige Familie lebt in Potsdam.

Im zurückliegenden Jahr 2023 zählte das Alexianer St. Josefs-Krankenhaus 642 Geburten und Kinder – exakt genauso viele Mädchen wie Jungen, jeweils 321. Das Krankenhaus verzeichnete jedoch einen Geburtenrückgang in Höhe von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Den Titel Neujahrsbaby verpasste Sophie nur um zwei Minuten: Das Mädchen kam um 23.58 Uhr im Kreissaal des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“ auf die Welt. Sie ist 48 Zentimeter groß und 3330 Gramm schwer; ihre Eltern wollen namentlich nicht genannt werden.

Potsdams Silvesterbaby heißt Sophie. Sie kam um 23.58 in der Silvesternacht im Bergmann-Klinikum auf die Welt. © KLINIKUM ERNST VON BERGMANN

Im Bergmann-Klinikum wurden im vergangenen Jahr 1457 Entbindungen durchgeführt. Darunter waren 43-mal Zwillinge und einmal Drillinge. Insgesamt sind so 1501 Kinder im Potsdamer Klinikum geboren worden: 740 Mädchen, 759 Jungen und zwei intersexuell. Das früheste Frühchen wurde in 2023 in der 24. Schwangerschaftswoche geboren und wog 590 Gramm.

Auch im Bergmann-Klinikum ist die Zahl der Entbindungen im Jahr 2023 zurückgegangen. Im Jahr 2022 waren es noch insgesamt 1599 Entbindungen gewesen.

„Wir freuen uns sehr über alle Babys, die bei uns im Klinikum zur Welt kommen und sind schon gespannt, wie viele es wohl in diesem Jahr sein werden“, so Dorothea Fischer, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.