Energie in Potsdam Dritter Bürgerdialog mit Oberbürgermeister Schubert

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sowie Expertinnen und Experten der städtischen Unternehmen Pro Potsdam und Stadtwerke nehmen am Freitag, 19 Uhr, in der Aula der Rosa-Luxemburg-Schule, Burgstraße 23a, am dritten Bürgerdialog mit den Potsdamerinnen und Potsdamern zu den Themen Energielage, Energieversorgung, Wohnen und Hilfsangebote der Bundesrepublik teil.

Die Veranstaltung wird auch live im Internet auf www.potsdam.de gestreamt. Moderiert wird die Veranstaltung von Juliane Sönnichsen. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich und kann über www.potsdam.de/obmdialog erfolgen. (kdg)

