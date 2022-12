Energiesparprojekte in Potsdam Schulen für Ideen prämiert

Beim „Energieeinsparprogramm für Potsdamer Schulen“ des Kommunalen Immobilien Service (KIS) hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Donnerstag Potsdamer Schüler:innen für ihre Ideen ausgezeichnet. Der erste Preis ging an die Eisenhart-Schule, der zweite an die Oberschule Theodor Fontane und der dritte an die Karl-Förster-Schule. Das Wohnheim am Bisamkiez erhielt einen Sonderpreis. Sie wurden aus 39 Potsdamer Schulen ausgewählt, die sich an der mit 60.000 Euro dotierten Wettbewerb beteiligt haben. Sie setzten Klimaschutz- oder Energiesparprojekte wie Licht- oder Heizungsdienste oder Reparatur-Stunden um.

Zur Startseite