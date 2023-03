Entlastung für junge Eltern Potsdamer Kita-Navigator voraussichtlich nächstes Jahr einsatzfähig

Er soll die mitunter nervenaufreibende Suche nach freien Kita-Plätzen in Potsdam deutlich erleichtern: Der schon seit Jahren angekündigte Kita-Navigator könnte den Eltern für das Finden eines Betreuungsplatzes ab Sommer 2024 zur Verfügung stehen. Das kündigte Jugendamtschef Robert Pfeiffer nach einer jüngst in den PNN publik gewordenen Ausschreibung für das Internetportal am Donnerstagabend im Jugendhilfeausschuss an. Er hofft demnach bis Mitte September einen Anbieter gefunden zu haben - der dann rund ein halbes Jahr Zeit hätte, damit es dann 2024 auch wirklich Eltern schon zur Verfügung stehen kann.

Eltern sollen so das Antragsverfahren für einen Kitaplatz komplett im Internet abwickeln können, inklusive des Antrags auf den Rechtsanspruch für einen Kitaplatz. Auch ein Überblick zu Platzangeboten und Einrichtungsprofilen soll integriert sein. Gerade für Familien sollen so Wege- und Wartezeiten reduziert und für Träger doppelte Anträge an verschiedenen Kitas vermieden werden, hieß es in der Ausschreibung.

