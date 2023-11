Entsetzen bei Lok Potsdam 5,6 Millionen Euro Kaufpreis für das Sportgelände

Der möglicherweise vom Bundesfinanzministerium für das Sportgelände des Vereins Lok Potsdam verlangte Kaufpreis in Höhe von 5,6 Millionen Euro löst Entsetzen beim Vereinsvorsitzenden Jürgen Happich aus. Dieser angebliche Verkehrswert basiere auf einem fehlerhaften Gutachten, der im Auftrag des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) aus dem Jahr 2020. Damals sei sogar ein Verkehrswert von 6,7 Millionen errechnet worden. „Das war selbst dem BEV zu hoch“, sagt Happich, der von einem „Gefälligkeitsgutachten“ spricht.

Für den hohen Wert sei das Sportgelände als Bauerwartungsland bewertet worden. Der geltende Bebauungsplan sieht allerdings keine Bebauung der Sport- und Erholungsfläche in der Berliner Vorstadt vor. Laut Happich sei zudem unzulässigerweise Vereinsvermögen mit eingerechnet worden. Happich beziffert die Investitionen des Vereins auf 3,2 Millionen Euro seit 1990. Dazu zählen unter anderem das Vereinsheim, Bootsstege, Beleuchtungen und Zäune.

Frühere Gutachten hätten sehr unterschiedliche, stets jedoch deutlich niedrigere Werte für die Immobilie errechnet. 2016 sei im Auftrag des Vereins ein Wert von 290.000 Euro ermittelt worden. Laut des Erbbaurechtsvertrages zwischen BEV und Lok aus dem Jahr 2000 liegt der Wert des Geländes bei 1,2 Millionen Euro. Happich kritisiert zudem, dass das BEV die Kaufangebote des Vereins nie beachtet habe. „Wir haben nicht mal Eingangsbestätigungen erhalten“, sagt der Vorsitzende.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll in dieser Woche über einen Haushaltsvermerk des Bundesfinanzministeriums entscheiden. Demnach wird der Verkehrswert des Geländes auf 5,6 Millionen Euro taxiert. Sollte diese Summe als Kaufpreis von der Stadt Potsdam verlangt werden, würde deren Budget für Flächenankäufe bis 2027 zur Hälfte aufgebraucht. Der Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Linke) forderte das Ministerium und die FDP-Bundestagsfraktion auf, das Grundstück verbilligt an die Stadt abzugeben.

Ursprünglich wollte das BEV das Areal per Bieterverfahren zum Höchstpreis abgeben. Das Bundesverkehrsministerium lenkte jedoch ein und sicherte zu, das Grundstück direkt an die Stadt zu veräußern. Damit wäre die erste Hürde genommen, sagte Finanzdezernent Burkhard Exner (SPD). Die zweite Hürde sei der Kaufpreis. Er wolle sich wegen der laufenden Verhandlungen jedoch nicht weiter äußern, sagte Exner den PNN. Er hoffe aber auf eine verbilligte Abgabe unterhalb des Verkehrswertes. Schließlich gehe die Immobilie von einer öffentlichen Hand zur anderen. Eine Einigung noch in diesem Jahr sei unwahrscheinlich. Der Erbbaupachtvertrag des Vereins läuft Ende 2025 aus.