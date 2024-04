Enttäuschte Kunden, besorgte Händler Ungewissheit nach Aus für Karstadt in Potsdam

Die Kundentoiletten sind schon seit Wochen defekt, die Rolltreppe, die in die erste Etage führt, ist außer Betrieb – nichtsdestotrotz ist das Potsdamer Karstadt-Kaufhaus in der Brandenburger Straße an diesem Montagmorgen gut besucht. Es ist der erste Tag, an dem das Haus seit der Entscheidung zum endgültigen Aus wieder geöffnet hat. Am Samstag blieb es für eine Betriebsversammlung geschlossen – die Hiobsbotschaft dürfte Mitarbeitende und Öffentlichkeit fast zeitgleich erreicht haben.

Am Montag ist davon auf den ersten Blick nichts zu merken: Das Geschäft läuft routiniert, das Personal an der Kasse lächelt freundlich. Mit den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) reden will von den Angestellten im Haus aber keiner. Kopfschütteln, Abwinken, „kein Kommentar“.

Sorge vor langem Leerstand

Von einer „sozialverträglichen Lösung“ für die deutschlandweit 1400 von Schließungen betroffenen Beschäftigten war am Samstag seitens des Konzerns die Rede. Dass die Perspektiven für sie vergleichsweise gut aussehen, hatte auch Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, zu Protokoll gegeben: „Es gibt einen derartigen Bedarf im Einzelhandel, dass die Beschäftigten sofort unterkommen können.“

Nicht ganz so klar liegt der Fall mit der Perspektive für den 2005 wiedereröffneten und mit 12.594 Quadratmetern größten Standort in Potsdams Einkaufsmeile selbst. Eine PNN-Anfrage an den Eigentümer Mark, vormalig Meyer Bergman, blieb bis Montagabend unbeantwortet.

Für die Innenstadt und für uns ist das echt ein Verlust. Sigismund Chudoba, Potsdamer und Karstadt-Kunde

Bei den Kundinnen und Kunden überwog am Morgen die Enttäuschung. „Für die Innenstadt und für uns ist das echt ein Verlust“, sagt zum Beispiel Sigismund Chudoba. Sie hätten Weihnachtsgeschenke bei Karstadt gekauft, Parfüm, Unterwäsche oder Strumpfhosen, ergänzt seine Frau Christina. Von den Mitarbeitenden habe man sich immer gut beraten gefühlt: „Fachlich kompetent und freundlich“, lobt ihr Mann.

So ähnlich klingt es auch bei einem anderen hochbetagten Paar. Vor allem das umfangreiche Sortiment schätze man, sagt die Frau: „Man hat sonst ja nichts, wo man alles bekommt.“ Sie wohnten in der Innenstadt, aber schon der Weg zu den Bahnhofspassagen sei für sie schwierig, erst recht der zum Stern-Center. Eine andere Besucherin, 63 Jahre alt und seit ihrer Rente erklärtermaßen öfter Kaufhaus-Kundin, hofft auf eine gute Nachnutzung.

Längerer Leerstand bei Karstadt würde das Bild verschandeln Dietmar Teickner, Sprecher des Innenstadt-Gewerbeverbands Ici Potsdam

Die liegt auch den Innenstadt-Gewerbetreibenden im Verband Ici Potsdam am Herzen. „Wir hoffen, dass so ein großes Haus nicht lange leer bleibt“, sagte Dietmar Teickner, Ici-Sprecher und Inhaber des „Lakritzkontor“, den PNN. Man halte das Kaufhaus aber auch nicht für das wichtigste Zugpferd in der Innenstadt, machte er klar: „Potsdam hat viel kleinteiliges Gewerbe, im Grunde genommen ist die Innenstadt ein großes Open-Air-Kaufhaus.“ Längerer Leerstand aber „würde das Bild verschandeln“. Man hoffe auf die rasche Umsetzung des vom Oberbürgermeister versprochenen Treffens zum Austausch über den Standort. Die teilweise Nutzung mit dem Bürgerservice begrüße man nach wie vor, sagte Teickner.

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) reagierte man mit Bedauern. Für Potsdams Innenstadt ginge „ein Anker und Frequenzbringer verloren“, erklärte Daniel Hönow, der Leiter des IHK-Regionalcenters Potsdam. Die IHK wolle sich bemühen, „die Chancen für einen Fortbestand auszuloten“, sagte er den PNN und verwies auf das im Zuge der vorangegangenen Krisen erarbeitete Modernisierungskonzept. Sollte die Rettung nicht gelingen, „müssen wir nach vorn schauen“. Das Stadtpalais sei „eine der attraktivsten Flächen in der Brandenburger Straße“, betont Hönow.

Linke fordert Hilfe vom Land

Der dm-Drogeriemarkt im selben Gebäudekomplex will auf jeden Fall bleiben, wie Sprecher Roderich Schulz auf PNN-Anfrage deutlich machte. Die Filiale, die momentan für Modernisierungsarbeiten geschlossen ist, werde auch in Zukunft und unabhängig von Karstadt geöffnet sein. Die Wiedereröffnung ist wie berichtet für den 4. Juli geplant.

Die Partei Volt, die im Juni erstmals bei der Kommunalwahl antritt, will das Stadtpalais zu einem „Zentrum für Kreativität und Gemeinschaft“ machen, wie Potsdam-Chef Thomas Rosen erklärte. Die Räume könnten kostenlos oder sehr günstig für nicht-kommerzielle Aktivitäten, etwa als Probenräume für Musiker oder Treffpunkte für Vereine, angeboten werden. Zuvor hatten sich der Linke-Stadtverordnete Sascha Krämer und der CDU-Stadtverordnete Clemens Viehrig mit Ideen zu Wort gemeldet.

Die Linksfraktion im Landtag sieht auch die Landesregierung in der Pflicht. Fraktionschef Sebastian Walter brachte auch einen per Landesbürgschaft unterstützten Kauf durch die Stadt ins Spiel. Das Land könne ein wichtiges Zeichen setzen, „wenn es Leerstand in solchen Dimensionen mitten in der Landeshauptstadt verhindert“.