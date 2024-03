Equal Pay Day & Frauentag In Potsdam verdienen Frauen mehr als Männer – doch ihr Nettoverdienst ist schlechter

Potsdam ist weiblich. 96.613 Frauen und Mädchen leben in der Landeshauptstadt, das sind 51,6 Prozent der Bevölkerung. Ab 21 Jahren sind sie in jeder Altersgruppe in der Überzahl, ausgenommen die 27- bis 29-Jährigen. Ein Blick in die Statistik macht Mut und zeigt, wo Frauen auch in der Landeshauptstadt noch benachteiligt oder unterrepräsentiert sind.