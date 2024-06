Er wirkte etwas verwirrt Autofahrer mit fast 3,7 Promille in Potsdam unterwegs

Stark betrunken hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag einen Unfall in Potsdam-West verursacht. Der Berliner war nach Angaben der Polizei mit fast 3,7 Promille unterwegs, als er in der Zeppelinstraße auf ein Auto auffuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Weil der Unfallverursacher etwas verwirrt wirkte, ließen sie den 71-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführen. Im Anschluss wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ein ebenfalls betrunkener Radfahrer verletzte sich leicht am Arm, nachdem er in der Nacht zu Donnerstag in der Teltower Vorstadt in der Heinrich-Mann-Allee gestürzt war. Der Atemalkoholtest des 50-Jährigen ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach Angaben der Polizei an dem Unfall nicht beteiligt.

In der Nacht zu Freitag zog die Polizei im Ortsteil Eiche in der Kaiser-Friedrich-Straße erst einen 44-jährigen Autofahrer (1,56 Promille) aus dem Verkehr, dann zwei Radfahrerin Anfang 20. Die beiden Frauen wiesen bei Atemalkoholtests Wert von 2,26 beziehungsweise 1,61 Promille auf. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt.