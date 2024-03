Erfolg mit Stammgästen Eiscafé Amina bereichert den Johannes-Kepler-Platz in Potsdam

Vertieft in ihre Zeitung sitzt eine Dame in einem der schwarz-weiß gemusterten Polstersessel. Auf dem dunklen Holztisch vor ihr steht eine Tasse Cappuccino. „Sie kommt jeden Tag zu uns, liest und trinkt zwei Cappuccini“, sagt Ivan Boldirev. Der gebürtige Aserbaidschaner betreibt mit Kreshnik Kacorri, der aus Albanien stammt, das Eiscafé Amina am Johannes-Kepler-Platz.

Es seien vor allem die Stammgäste, wie diese Frau, denen ihr Café den Erfolg zu verdanken habe, erzählen die beiden Männer. „Wir verdienen hier nicht viel, aber auch nicht wenig“, ergänzen sie.

Vor eineinhalb Jahren haben sie sich hier mit dem eigenen Café einen Traum erfüllt, haben die gemieteten Räume nach ihren Vorstellungen und Wünschen für eine mittlere fünfstellige Summe neu eingerichtet. Tische und Stühle sind aus dunklem Holz. Die kleinen Polstersessel schwarz-weiß gemustert. An den Wänden hängen schwarz-weiß Fotos von Filmstars wie Romy Schneider und Audrey Hepburn.

Neben den acht Eissorten bietet das Café Amina eine große Auswahl an Kuchen und Torten an. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Nur für eigene Markisen war damals kein Geld übrig. Die roten mit der Aufschrift des Vormieters sorgten anfangs für Verwirrung bei den Gästen.

Die beiden Männer haben jahrelange Erfahrungen aus der Gastronomie. Kacorri ist dazu gelernter Bäcker. Sie hatten damals keine Bedenken, zum Saisonende, im September ausgerechnet ein Eiscafé zu eröffnen. Ihre Überzeugung von damals, dass Gäste zu jeder Jahreszeit Eis essen, hat sich bewahrheitet. Sie beziehen es aus der Potsdamer Eismanufaktur Giorgio. Neben den acht Eissorten bieten sie eine große Auswahl an Kuchen und Torten an. Die Bio-Konditorei Tillman ist hier ihr Lieferant.

Käse- und Apfelkuchen bäckt Kacorri, der seit 2014 in Potsdam lebt, meist noch selbst. Für mehr fehlt die Zeit, denn die beiden stehen von 9 bis 19 Uhr selbst im Café. „Leider haben wir bisher keine passenden, zuverlässigen Mitarbeiter gefunden“, bedauert der 37-Jährige. Das Backen der frischen Croissants fürs Wochenende lässt er sich allerdings nicht nehmen.

Seit dem Start im September 2022 haben die Gastronomen ihr Angebot erweitert. So ist die Auswahl an Crêpes, Waffeln, Toasts und Frühstücken größer geworden und am Wochenende gibt es ein Frühstücksbüfett. Belegte Brötchen bereiten die Inhaber ganz nach Wunsch der Gäste zu. Schließlich soll alles frisch sein. Überhaupt sind ihnen Qualität und Frische wichtig. „Da machen wir keine Abstriche“, betont Kacorri.

„Wer einmal zu uns gekommen ist, kommt wieder“, erzählt Boldirev. Er lebt bereits seit 25 Jahren in Deutschland. „Wir respektieren unsere Kunden. Das ist uns wichtig“, ergänzt sein Partner. Bei den Gästen kommt das gut an. In den Bewertungen in den sozialen Medien wird vor allem die besondere Freundlichkeit der Gastgeber gelobt.

Da, wo es sonst keine Cafés gibt. Das Café Amina am Johannes-Kepler-Platz ist zur beliebten Adresse in Potsdams Plattenbaustadtteil geworden. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Gleich nach der Freundlichkeit kommt bei den Gästen die Begeisterung über den Kaffee. Gibt es da ein Geheimnis? Kacorri schüttelt den Kopf. Ein Geheimnis gäbe es nicht. Aber vor der Entscheidung für den Kaffee hätten sie bestimmt zwischen zwanzig und dreißig Sorten probiert. Viele waren zu säuerlich oder entwickelten keinen Schaum. Außerdem sei es wichtig, die Milch wirklich aufzuschäumen und nicht nur einfach zum Kaffee dazuzugeben, betont der Gastronom.

Dass die Familienväter die Wünsche ihrer Gäste so weit wie möglich erfüllen, zeigen zwei kleine schwarze Kessel rechts außen auf dem Tresen. Sie passen auf den ersten Blick so gar nicht in ein Café. „Bockwurst“ steht auf dem einen, „Kürbissuppe“ auf dem anderen geschrieben. Kacorri zuckt mit den Schultern und lächelt freundlich: „Vor allem unsere älteren Gäste möchten mittags gern etwas Warmes. Warum sollen wir ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen?“

Boldirev und Kacorri blicken zufrieden auf die ersten 18 Monate als Cafébetreiber. Es sei mutig gewesen, sich hier selbstständig zu machen. „Gut, dass wir dabei zusammen sind“, betont Kacorri.

Aktuell freuen sie sich auf den Frühling und den Sommer. Dann sei eine Stunde länger, bis 20 Uhr, geöffnet. Die Gäste können dann wieder draußen sitzen unter den neuen Sonnenschirmen. Die sind schwarz, ebenso wie die gleichfalls neuen Markisen.