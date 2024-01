Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung Krimineller nach Einbruch in Potsdam identifiziert

Im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Potsdamer Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher identifiziert. Zwei Männer hatten am 12. April 2023 aus Büroräumen in der Berliner Straße in der Berliner Vorstadt technische Geräte gestohlen – dabei wurden sie gefilmt. Mit Bildern aus der Überwachungskamera suchte die Polizei seit Mitte Oktober nach den Kriminellen.

Die Identität eines Beschuldigten wurde nun geklärt. Das teilte die Polizeidirektion West am Freitag mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Öffentlichkeitsfahndung beendet.