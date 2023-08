Erfolgreicher Schockanruf Betrüger nehmen Potsdamer Seniorin tausende Euro ab

Betrüger haben in Potsdam eine 94-Jährige erst mit einem Schockanruf überrumpelt, dann brachten sie die Seniorin um viel Geld. Ein Mann hatte der Frau aus der Waldstadt am Montagabend am Telefon zunächst erfolgreich vorgespielt, dass er ihr Sohn sei. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Betrüger gaukelten der 94-Jährige vor, dass er im Krankenhaus liege und dringend Bargeld benötige. Das Geld würde eine Bekannte abholen, da er in der Klinik liege und dies nicht selbst erledigen könne.

Nach Angaben der Polizei ließ sich die Seniorin auf den Handel ein. Völlig aufgelöst habe sie an der Haustür einer Unbekannten in Sorge um ihren Sohn einen fünfstelligen Bargeldbetrag – also mindestens 10.000 Euro – übergeben.

Immer wieder werden Menschen Opfer von Schockanrufen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin, damit Sie in der Zwischenzeit die Angaben zum Beispiel durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder bei der örtlichen Polizei überprüfen können

Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers

Bevor Sie jemandem Ihr Geld geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle

Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind

Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei! Sie erreichen sie unter der Nummer 110

Dass es sich um einen Betrug handelte, erkannte die Frau, als ihr echter Sohn kurz darauf Kontakt mit ihr aufnahm. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Betruges auf und ermittelt nun zu dem Anrufer und der Geldabholerin.