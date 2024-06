Tagesspiegel Plus Erklärungsversuche nach der Wahl : Wo die AfD in Potsdam besonders stark ist

40,7 Prozent in der Waldstadt wählen AfD. Auch im Schlaatz, in Drewitz, im Kirchsteigfeld und am Stern liegt die Partei vorn. Das sagen Anwohner über die Kommunalwahl.