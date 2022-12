Ermittlungen nach Einbrüchen Potsdamer Polizei sucht nach Dieben

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche in Potsdam registriert. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen demnach unbekannte Täter in die Lagerräume eines Restaurants in der Brandenburger Vorstadt ein und stahlen Pfandflaschen. Nach einem ersten Überblick beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro, unter anderem wurde die Tür aufgehebelt.

Am Wochenende entwendeten unbekannte Täter zudem mehrere IT-Geräte aus einer öffentlichen Einrichtung in der Waldstadt. Diese lagerten laut Polizei in einem Arbeitsraum. Weiterhin wurde in kleiner Tresor mit Inhalt entwendet. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei über 10.000 Euro. Ermittelt wird, wie die Täter in das Gebäude gelangen konnten. In beiden Fällen werden auch Zeugen gesucht.

Zur Startseite