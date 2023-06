Ermittlungserfolg der Polizei Jugendliche Graffiti-Sprayer filmten sich bei Tat in Potsdam selbst

Die Polizei hat am Mittwoch einen erfolgreichen Einsatz im Kampf gegen Graffiti-Sprüher gemeldet. Demnach sind am frühen Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr drei Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren von der Polizei in der Brandenburger Straße kontrolliert worden. Dabei fanden die Polizisten mehrere Spraydosen. Die Jugendlichen gaben zwar laut Polizei noch an, dass sie auf einer legalen Fläche in einem Jugendtreff gesprüht hätten.

Allerdings entdeckten die Beamten in der nahegelegenen Charlottenstraße ein frisch gesprühtes Graffito, fünf mal ein Meter groß. Die Farben des Graffitos, schwarz und silber, stimmen mit den mitgeführten Spraydosen überein. Zudem hatten die Täter die Tat mit einer mitgeführten Kamera gefilmt, wie die Polizei erklärte. Der entstandene Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

Die Spraydosen und die Kamera wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Sachbeschädigungen.