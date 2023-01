Erneut Radunfall in Potsdam Autofahrerin nimmt Radfahrerin die Vorfahrt

In Potsdam ist erneut eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. In Babelsberg hatte am frühen Mittwochabend eine 82 Jahre alte Autofahrerin an der Kreuzung Fritz-Zubeil-Straße/Gartenstraße die Vorfahrt der 38-Jährigen missachtet. Das teilte die Polizei mit. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß.

Die Fahrradfahrerin stürzte auf die linke Seite und verletzte sich an der Hand. Sie klagte auch über Schmerzen im Rücken. Die Frau wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einweisung in ein Krankenhaus war nicht nötig.

In der Waldstadt II verletzte sich ein 34 Jahre alter Radfahrer in der Nacht auf Donnerstag, nachdem er in der Saarmunder Straße die Kontrolle über sein Gefährt verlor hatte. Er stürzte gegen einen geparkten Mercedes. Der Mann verletzte sich im Gesicht, das Auto wurde beschädigt. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise darauf, dass der 34-Jährige Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 100 Euro. Das Fahrrad konnte der Mann nach dem Sturz nicht mehr nutzen.

Erst am Dienstag hatte sich eine 55 Jahre alte Radfahrerin in der Friedrich-Ebert-Straße bei einem Sturz leicht verletzt. Sie war auf dem Radstreifen unterwegs, als es zur Kollision mit einem fahrenden Auto kam. Am Montagnachmittag wurde eine 21 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt, nachdem sie auf der Breiten Straße gestürzt und mit ihren Beinen unter den Anhänger eines Lastwagens geraten war.

