Ersatzverkehr wegen Bauarbeiten S-Bahn fährt nur bis Griebnitzsee

Die S-Bahnverbindung zwischen Potsdam und Berlin ist an den kommenden Wochenenden unterbrochen. Das teilte die S-Bahn Berlin GmbH mit. Betroffen von den Einschränkungen ist die S-Bahnlinie 7 zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Ahrensfelde. Grund sind Bauarbeiten an der Strecke. Am Abend des Freitag, 13. Januar, soll um 22 Uhr die letzte durchgängige S-Bahn nach Berlin fahren, danach ist der letzte Halt der Züge aus Berlin der Bahnhof Griebnitzsee.

Die Sperrung zieht sich über das gesamte Wochenende. Mit Betriebsbeginn am Montag, 16. Januar, sollen die Züge wieder durchgängig verkehren, hieß es weiter. Auch am Wochenende darauf soll zwischen dem 20. Januar, 22 Uhr, und 23. Januar, Betriebsbeginn durchgängig keine S-Bahn zwischen Griebnitzsee und Potsdam Hauptbahnhof verkehren.

Von dort verkehren Ersatzbusse über August-Bebel-Straße, Nuthestraße und Großbeerenstraße, Horstweg zum Bahnhof Babelsberg und weiter Richtung Potsdamer Hauptbahnhof. Die Ersatzhaltestellen am Bahnhof Griebnitzsee befinden sich auf der Südseite des Bahnhofs, an der Professor-Helmert-Straße und am Bahnhof Babelsberg am Lutherplatz. Am Potsdamer Hauptbahnhof fahren die Ersatzbusse am Bussteig 3 der Omnibusbahnhofs ab.

Die S-Bahn warnt vor Fahrzeitverlängerungen zwischen Wannsee und Potsdam, da auch zwischen Wannsee und Griebnitzsee nur ein 20-Minuten-Takt gefahren wird.

