Erste Sitzung der Potsdamer Stadtverordneten Hagen Wegewitz ist neuer Stadtpräsident

Drei Wochen nach der Kommunalwahl ist die erste Sitzung der neu gewählten Stadtverordneten mit einem spannenden Dreikampf gestartet. Bei einer Kampfabstimmung setzte sich erst im zweiten Wahlgang und mit nur einer Stimme Vorsprung der langjährige SPD-Stadtverordnete Hagen Wegewitz durch und wurde zum neuen Vorsitzenden der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung gewählt. Wegewitz erhielt 26 Stimmen, sein Kontrahent Lars Eichert von der CDU bekam 25.

Der Stadtpräsident soll nicht nur die Sitzungen der Gemeindevertreter neutral leiten, sondern sie auch bei offiziellen Anlässen repräsentieren. Zuletzt hatte der SPD-Mann Pete Heuer diese Aufgabe inne.

CDU-Mann Lars Eichert gratulierte nach der Kampfabstimmung dem SPD-Stadtpräsident Hagen Wegewitz zu dessen Ergebnis. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Wegewitz sagte bei seiner Vorstellung vor den Stadtverordneten, er wolle bei der Leitung der Sitzung allen gerecht werden und für eine bessere politische Kultur in der Stadt stehen. Der Jurist, Jahrgang 1967, gilt als Unterstützer des wegen der VIP-Ticket-Affäre unter Druck geratenen Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD). Nach seiner Wahl bedankte Wegewitz sich für das in ihn gesetzte Vertrauen.

Vor der Kampfabstimmung hatten sich am Montag erneut die Machtverhältnisse in der Gemeindevertretung verschoben. So gaben die Grünen bekannt, dass sie zwei neue Mitstreiter aufnehmen können: Benjamin Körner von Volt und Franziska Ludwig von der Satirepartei „Die Partei“. Damit schloss die Fraktion mit jetzt zehn Mitgliedern zu CDU und SPD auf.

Katharina Erbeldinger, die Kreisvorsitzende der Potsdamer Grünen. © Andreas Klaer

Damit stellten die Grünen in der Sitzung kurzerhand ihre neue Stadtverordnete und Kreischefin Katharina Erbeldinger auf, die CDU ihren mehrjährigen Stadtverordneten und Vize-Kreischef Lars Eichert. Der erste Wahlgang endete ebenso denkbar knapp: Erbeldinger erhielt 14 Stimmen, Wegewitz 15 und Eichert 17. Dazu kamen neun ungültige Voten. Da die Wahl geheim war, blieb unklar, aus welchen Lagern jeweils die Stimmen kamen. Im zweiten Wahlgang reichte dann für Wegewitz die einfache Mehrheit.

Damit hat die neue SPD-Fraktionspitze mit Nico Marquardt und Grit Schkölziger eine erste Niederlage abwenden können. Sie hatten schon vergangene Woche für die Wahl von Wegewitz geworben, aber zunächst keine sichere Mehrheit organisieren können – obgleich ihre Partei die Kommunalwahlen mit fast 20 Prozent und rund fünf Prozentpunkten Vorsprung vor der CDU und den Grünen gewonnen hatte.

Die Stadtverordneten tagten einmal mehr im großen Saal des IHK-Gebäudes in der Breiten Straße. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Doch die Grünen und die CDU hatten nach der Wahl aufholen können. Ein Hintergrund für die Wechsel ist auch, dass fraktionslose Stadtverordnete kaum Rechte haben, zum Beispiel nicht selbst Anträge einbringen können. Schon zuletzt hatte die CDU mit dem Ex-SPD-Mann Leon Troche und Michael Schröder von „Mitten in Potsdam“ zwei Stadtverordnete hinzugewonnen und mit zehn Stimmen mit der SPD gleichgezogen.

„Ungewöhnliche Wege“ bei den Grünen

Für die Grünen teilte Fraktionsvorsitzende Silke Reimer zu der Zusammenarbeit mit Volt und „Die Partei“ mit: „Wir haben das gemeinsame Ziel, Potsdam zu einem Vorbild für nachhaltige, sozialgerechte und innovative Stadtentwicklung zu etablieren. Dafür sind wir bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen.“ Der 23-jährige Masterstudent Körner von Volt setzt sich demnach vor allem für die Themen Mobilität und Digitalisierung ein, unter anderem forderte er neue, umweltfreundliche Verkehrskonzepte.

Franziska Ludwig sei eine versierte Fachfrau im Bereich Jugendhilfe, hieß es weiter. Ludwig sagte, gerade für junge Menschen müssten Freiräume zur Entwicklung geschaffen und nachhaltig gesichert werden. Durch die nun drei gleich starken Fraktionen verliert die dem Bündnis Sahra Wagenknecht nahe stehende BfW-Fraktion auch bisher sicher geglaubte Sitze in den Fachausschüssen, bemängelte deren Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg.

Kein AfD-Sitz im Präsidium

Gewählt wurde in der Sitzung auch das Präsidium der Gemeindevertretung. Hier verhinderte eine Mehrheit des Gremiums, dass die AfD als viertstärkste Kraft einen vierten Sitz neben Wegewitz erhält. Das hatte die Rechts-Außen-Fraktion gefordert.

Allerdings erhielt bei der Wahl eines Stellvertreters für Wegewitz der AfD-Mann Helmar Wobeto zwölf Stimmen, also noch vier Voten aus anderen Fraktionen. Gegen die Grünen-Kandidatin Wiebke Bartelt, die 35 Stimmen erhielt, hatte er dennoch keine Chance.

Zugleich wurden die Zuschnitte der Fachausschüsse beschlossen: Der Finanzausschuss soll künftig zum Beispiel auch für Wirtschaft verantwortlich sein, was vorher im Bauausschuss angesiedelt war. Außerdem soll es einen zusätzlichen Ausschuss für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung geben.