Es flogen Warnbaken, Steine und Stöcke Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Potsdam

Bei einer Auseinandersetzung in Potsdam sind am Mittwochabend mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens vier Personen waren am Alten Markt in Streit geraten. Nach Angaben von Zeugen warfen sie mit Warnbaken, Steinen und Stöcken.

Nach Angaben der Polizei erlitten drei der vier von den Einsatzkräften angetroffenen Personen, die zwischen 22 und 27 Jahren alt waren, leichte Verletzungen. Sie mussten nicht durch Rettungskräfte versorgt werden.

Hintergrund der Auseinandersetzung waren nach bisherigen Erkenntnissen private Streitigkeiten. Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.