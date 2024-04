Es könnte so schön sein Weißes Glück und California Dreamin’

Nur gute Nachrichten heute. Das Wetter ist wieder normal, ganz April, am Heiligen See blüht der Flieder und man trägt nichts – oder Neopren. Der Spargel ist längst auf dem Markt, wenn man auf der 101 durch den Fläming fährt, wallen rechts und links Folienfelder wie Ozeane, dazwischen kleine Männeken verloren in endlosen Furchen. Bald kommen die Erdbeeren.

Auch ein Erfolgsmodell. Wandert man von Elstal in die Döberitzer Heide hinein, hört man noch lange das Gekreische von Karls Erlebniserdbeerhof. Jetzt hat endlich die Fun-Nation schlechthin angebissen, Erdbeer-Karl expandiert nach Kalifornien, mit der Kraft der Erdbeermarmelade aus der ostdeutschen Pampa – geht doch!

Ein anderer Unternehmer spendet derweil Frühstückstüten für Potsdamer Schulkinder, in einer Stadt, in der fast jede Woche ein neues fetziges Restaurant eröffnet, das es früher oder später auf die Livestyle-Liste „Wo kann man gut frühstücken kann“ schafft. In der Nikolaikirche wird am Sonntag für alle der Tisch gedeckt. Eingeladen sind wirklich alle, auch die, die genug haben.

Für unseren Oberbürgermeister läuft das beim Thema Einladungen aktuell weniger gut, aber da ist er die Ruhe selbst, Respekt, das muss am vielen Sport liegen. Ich habe bei der letzten Stadtverordnetenversammlung leider den Bericht zur Lage verpasst; als ich den Livestream einschaltete, ging es um Outdoorwickeltische auf Spielplätzen. Damit soll man sich endlich nicht mehr die Bandscheiben ruinieren beim Wickeln auf der Wickeldecke auf dem Rasen, sondern „in gesunder Stehhöhe“ arbeiten. Die Wickeltische, Stückpreis ab 2520 Euro, kommen nun aber doch nicht.

Was kommt, ist ein neuer Name für die Straße Zu den drei Mohren, sicher ist sicher, und damit hat es Potsdam sogar auf die Seite Tagesschau.de geschafft.

